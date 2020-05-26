В Карелии отменены результаты приема заявлений на добычу кабана

Из-за сбоя на сайте госуслуг отменены итоги подачи заявлений от охотников на добычу кабана, сообщили в Минприроды республики.

Напомним, 25 мая был объявлен единым днем приема заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Заявления принимались отделом государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Карелии.

По сообщению Минприроды республики, 25 мая 2020 года при подаче заявок на региональном портале электронных услуг Республики Карелия была зафиксирована рассинхронизация настройки временного параметра (по московскому времени). В итоге охотники, подавшие заявления в установленное время, получили уведомление о регистрации заявления раньше, чем начало приема заявлений - до 9:00.

"С целью соблюдения интересов и законных прав граждан на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов повторный прием заявлений будет организован в электронном виде через региональный портал электронных услуг с 9 часов 00 минут 00 секунд 29 мая 2020 года", - сообщили в министерстве.

Напомним, охота на кабана открывается с 1 июня 2020 года и продлится до 31 декабря 2020 года.