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В Карелии отменили особый противопожарный режим

Новости. Общество
16:42, 28 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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В связи со снижением класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожарной обстановки распоряжением правительства республики с 28 августа на территории Карелии отменен особый противопожарный режим.

Напомним, режим был введен 28 мая.

Как сообщили в Минприроды, с начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 139 лесных пожаров на общей площади 520 га. 85% всех лесных пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая площадь лесных пожаров сократилась на 13%.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение граждан с огнем (80%).

На сегодняшний день на территории республики установился преимущественно 1 класс пожарной опасности.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 млн руб., но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

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