В Карелии отметят молдавский праздник "Мэрцишор"

В Петрозаводске встретят 21 апреля молдавский праздник, где гостям будут дарить талисманы.

Карельская региональная общественная организация "Содружество народов Карелии" и общество молдавской культуры "Флоаре" проведут 21 апреля в столице Карелии "Мэрцишор". Мероприятие состоится в кафе "Виноград" и организовано в рамках проекта "Семейные ценности и традиции многонациональной Карелии", сообщается на сайте Миннаца республики.

На "Мэрцишоре" гости будут дарить друг другу маленькие красно-белые талисманы-бутоньерки, приговаривая: "Живите и цветите, как яблони в сердце весны".

В начале апреля во многих городах и селах Молдавии можно увидеть деревья, густо увешанные мэрцишорами. Существует поверье, что если в этот момент загадать желание, то оно обязательно сбудется. Считается, что такой талисман приносит счастье и удачу на целый год.

Общественники надеются, что все гости, пришедшие на праздник, получат огромное удовольствие, познакомятся с семейными традициями молдаван и обязательно загадают желание.