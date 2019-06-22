В Карелии отремонтируют подъездную дорогу к водопаду Кивач уже в этом году

Подрядчик был определен с помощью электронного аукциона в мае текущего года, сообщили в Минтрансе Карелии.

Государственный контракт на ремонт и содержание автомобильной дороги регионального значения "Подъезд к водопаду Кивач" заключен с ООО "Кондопожское ДРСУ" до 31 декабря 2022 года. Подрядчик был определен с помощью электронного аукциона в мае текущего года.

Ранее сообщалось, что на ремонт выделят около 79 миллионов рублей, из которых 74 миллиона предполагается направить непосредственно на ремонт дороги, а оставшиеся 5 миллионов – на ее содержание. Средства на эти цели будут выделены в в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".