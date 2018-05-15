В Карелии ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности

В ЕДДС Петрозаводска предупредили о неблагоприятном явлении 15 мая.

В ближайшие дни в Карелии ожидается теплая погода без осадков. Средняя температура днем +22...+24 градуса, 15 мая ожидается рекордные для весны +26, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"В связи с установившейся аномальной теплой погодой, - сообщили в ЕДДС, - 15 мая в большинстве районов Карелии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ I степени опасности)".

При неблагоприятных метеорологических условиях вредные выбросы остаются в нижних слоях атмосферы, что несет опасность.

Чтобы обезопасить себя при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), рекомендуется ограничить пребывание на улице, проветривать помещение только с помощью кондиционеров и по возможности выезжать за город, на природу, спортивные занятия также проводить в закрытых помещениях.