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Новости. Общество
11:56, 18 Августа 2019
фото: Реставрация Варварьинской церкви остановлена/Валерий Поташов

В Карелии памятник деревянного зодчества XVII века при перевозке растеряли по дороге

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В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века.

Минул год со дня поджога Успенской церкви в Кондопоге, который почти полностью уничтожил памятник деревянной архитектуры федерального значения. К этой дате руководство Карелии приурочило заседание попечительского совета по восстановлению храма, где вице-премьер республики Лариса Подсадник объявила о том, что разработкой проектно-сметной документации работ займется московская компания "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские" – из федерального бюджета на эти цели выделено более 8 миллионов рублей. Еще свыше 7 миллионов на восстановление деревянной церкви удалось собрать благотворительному фонду "Северный духовный путь".

"Для всех нас очень важно, чтобы церковь была восстановлена в том облике, в котором она осталась в памяти не одного поколения жителей нашего края", – заявил на заседании попечительского совета глава Карелии Артур Парфенчиков.

Республиканские чиновники уже начали раздавать благодарственные письма тем, кто вложил свои средства или помог в сборе пожертвований на строительство в Кондопоге фактически новой Успенской церкви. Но при этом в правительстве Карелии предпочитают особо не вспоминать о том, что в заонежской деревне Типиницы гниют под дождем и зарастают травой останки другого памятника деревянной архитектуры федерального значения – Варварьинской церкви из Яндомозера, которая почти на 120 лет старше кондопожского храма.

В 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро, где он был возведен в середине XVII века, в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей. Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

"Последние остатки разобранной церкви мы перевозили с Яндомозера в конце 2018 года, – вспоминает предприниматель из заонежского села Великая Губа Владимир Аверьянов, который помогал реставраторам. – На озере уже встал лед, и по дороге тракторы вязли в замерзших лужах. Мы забрали с собой нижние венцы храма, которые еще оставались в Яндомозере и по пути собирали те бревна, которые были потеряны при перевозке сруба. Потом эти реставраторы заключили со мной договор, чтобы работать в моих мастерских, пропили вино полгода, что-то собрали и увезли в Типиницы, а часть бревен и досок так и лежит в Великой Губе".

Подробнее о том, в каком состоянии сегодня находится Вараварьинская церковь и есть ли шансы на восстановление, читайте в статье Валерия Поташова.

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