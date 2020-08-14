890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гинеколог Олег Погодин: "Мужчина-гинеколог в Карелии - штучный товар" 2
14.08.2020 17:37
Умерла Валентина Легкоступова – исполнительница песни "Ягода-малина" 6
14.08.2020 18:50
Жительница Карелии выиграла в лотерее мотоцикл почти за полмиллиона рублей 2
14.08.2020 12:53
Роженица с ребенком может уехать из перинатального центра Карелии на социальном транспорте 1
14.08.2020 13:38
Скончался 35-летний пешеход, которого иномарка сбила на трассе в Карелии
14.08.2020 18:20
Жители деревни на севере Карелии призвали лесопромышленников перенести остановку лесовозов за пределы населенного пункта 6
14.08.2020 11:59

В Карелии пассажирка обокрала таксиста

Новости. Криминал
10:55, 15 Августа 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
Загрузка...

В полицию Костомукши обратился таксист, сообщили в МВД Карелии.

Один из работников такси забыл свой телефон в рабочем автомобиле. А когда вспомнил о нем, гаджета уже в машине не оказалось. Ущерб превысил 4,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что в автомобиле был один пассажир – 39-летняя женщина. В разговоре с полицейскими она созналась в краже. Злоумышленница пояснила, что гаждетом хотела пользоваться сама, сим-карту выбросила и попыталась удалить с него чужие фотографии.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее другая жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»