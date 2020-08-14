В Карелии пассажирка обокрала таксиста

В полицию Костомукши обратился таксист, сообщили в МВД Карелии.

Один из работников такси забыл свой телефон в рабочем автомобиле. А когда вспомнил о нем, гаджета уже в машине не оказалось. Ущерб превысил 4,5 тысячи рублей.

Полицейские установили, что в автомобиле был один пассажир – 39-летняя женщина. В разговоре с полицейскими она созналась в краже. Злоумышленница пояснила, что гаждетом хотела пользоваться сама, сим-карту выбросила и попыталась удалить с него чужие фотографии.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее другая жительница Карелии попалась на краже телефона во время шопинга.