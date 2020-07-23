В Карелии пациентов больницы пытались накормить рыбой с червями

В Сортавальской центральной районной больнице выявлены грубые нарушения, которые представляют серьезную угрозу здоровью пациентам.

Администрация Сортавальской ЦРБ обратилась в карельское управление Роспотребнадзора с просьбой принять меры в отношении компании, занимающейся организацией питания в стационаре.

Как рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов, с первого дня работы к компании "Северпродукт", с которой у больницы заключен контракт, были вопросы. Сотрудники больницы пришли в кухню и увидели, что в куриный бульон не доложили мяса. Затем в ЦРБ обнаружили, что компания использует при приготовлении блюд фальсифицированные продукты. Нарушения были подтверждены в результате лабораторных исследований сливочного масла и молока в Центре гигиены и эпидемиологии в Карелии.

Но оказалось, что фальсификаты - это не самая страшная находка в пищеблоке ЦРБ. Вскоре на кухне появилась рыба с червями.

"Сотрудники пищеблока нам показали, что поступившая к ним рыба содержала личинки червей. Использовать такую продукцию для больных людей просто кощунственно. Мы ее не допустили в производство. Хотя в компании нас заверили, что при заморозке и термической обработке эта рыба пригодна к использованию. Может, она и пригодна, но я не хотел, чтобы кого-нибудь накормили котлетами из такой рыбки", - отметил главный врач больницы.

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