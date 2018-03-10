В Карелии пациентов домов-интернатов вывели на лед

На озере Укшозеро состоялись первые зимние "Олимпийские игры в моём сердце" среди людей с ограниченными возможностями, СООБЩИЛИ В МЧС Карелии.

В начале марта на льду озера Укшозера в Карельском психоневрологическом интернате "Черёмушки" состоялись первые зимние "Олимпийские игры в моём сердце" среди людей с ограниченными возможностями, проживающих в интернатах Республики Карелия.

В мероприятии приняли участие около 100 человек из разных районов Карелии. Участники соревновались в таких играх, как кёрлинг, хоккей, биатлон и катании на ватрушках. Для гостей и спортсменов организаторами игр были приготовлены пироги, горячий чай, много хорошей и весёлой музыки.

Победителями соревнований стала команда из города Медвежьегорска, второе место завоевала команда дома интернат для ветеранов город Петрозаводска, третье место у команды психоневрологического интерната "Черёмушки".

Для того чтобы данные соревнования прошли безопасно, была проведена межведомственная комиссия по согласованию места и времени проведения данного мероприятия с участием: зам. главы Администрации Прионежского муниципального района, директора психоневрологического интерната "Черёмушки" и старшего государственного инспектора Прионежского инспекторского участка ГИМС.

Далее сотрудниками ГИМС были проведены замеры толщины ледового покрытия, которые составили от 35 до 40 см. По итогам мониторинга ледовой обстановки был составлен акт о безопасности данного района для проведения спортивного массового мероприятия. В день проведения соревнований с целью обеспечения безопасности проведения мероприятия на льду озера Укшозера было организовано дежурство сотрудников Прионежского инспекторского участка ГИМС.