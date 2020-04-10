В Карелии пенсионер погиб на пожаре в дачном кооперативе

Возгорание случалось в кооперативе "Совет", который расположен в местечке Пиньгуба.

По данным Отряда противопожарной службы по Прионежскому району Карелии, жилой дачный дом № 198 по улице Восточная загорелся 10 апреля в 11.04. Через 17 минут после получения сигнала сотрудники пожарной части № 75 по охране микрорайона Соломенное прибыла на место происшествия.

Дачный деревянный дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения пламени на соседние строения, но пожарным удалось организовать подвоз воды с пожарного пирса с Онежского озера до места пожара и оперативно устранить возгорание . Руководство тушения пожара взял в свои руки Начальник караула пожарной части 75 Прионежского отряда противопожарной службы Сергей Звуков.

"На ликвидацию пожара ушло больше часа. В 14 часов 51 минут огонь был полностью потушен. В результате пожара погиб один мужчина 1948 года рождения", - отметили в Отряде.

Ранее запах газа в подъезде переполошил жильцов дома в Петрозаводске и спасателей.