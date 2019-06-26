В Карелии пенсионер пытался зарезать обидчика

Мужчине не понравилось, что его во время ссоры оскорбили, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение от врачей скорой помощи: с ножевым ранением госпитализирован 32-летний горожанин.

Выяснилось, что потерпевший находился в гостях, где собралась большая компания за распитием спиртного. Все участники застолья были в состоянии сильного алкогольного опьянения и никто, в том числе и сам пострадавший, не смогли точно вспомнить кто присутствовал на празднике, как произошел конфликт, кто нанес телесные повреждения.

В случившемся разобрались сотрудники уголовного розыска и установили подозреваемого – 63-летнего местного жителя.



По версии следствия, в ходе совместного распития спиртного у потерпевшего возник спор с одним из присутствующих гостей, и он его оскорбил. Это послужило причиной того, что оппонент нанес удар ножом в живот обидчику.

Возбуждено уголовное дело.