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В Карелии пенсионер пытался зарезать полицейского

Новости. Криминал
09:55, 22 Июля 2020
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL
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62-летний житель Лоухского района ответит в суде за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела в январе этого года 62-летний мужчина, ранее неоднократно отбывавший наказание за кражи, распивал спиртное в квартире знакомого. В какой-то момент туда прибыли сотрудники уголовного розыска, занимающиеся следствием по краже. В процессе их общения с хозяином квартиры изрядно выпивший обвиняемый беспричинно стал угрожать одному из полицейских: заявил, что зарежет ножом. Затем он встал из-за стола и попытался накинуться на сотрудника правопорядка, но был остановлен одним из своих знакомых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия пенсионер признал вину, дал признательные показания.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лоухский районный суд.

Мужчине может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного доходаосужденного за период до восемнадцати месяцев; принудительных работ на срок до пяти лет; ареста на срок до шести месяцев либо лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в прокуратуре.

Напомним, жителю Карелии придется заплатить 100 тысяч рублей за смс с угрозой убить полицейского.

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