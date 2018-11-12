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Новости. Криминал
16:55, 12 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии пенсионер украл у знакомой самовар и продукты

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В полицию обратилась 58-летняя петрозаводчанка и заявила о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что из ее дачного дома в одной из деревень Прионежья похитили самовар и продукты питания. Ущерб превысил семь тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого, 61-летнего жителя деревни. Он был знаком с потерпевшей и даже бывал у нее в гостях.

По версии следствия, ночью он ломом взломал навесной замок на дверях, проник в дом и похитил чужое имущество. Самовар он спрятал, чтобы в дальнейшем продать, но был задержан полицией.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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