В Карелии пенсионер заплатил полмиллиона рублей за 11 срубленных сосен

Мужчина незаконно срубил 11 деревьев — правоохранители вычислили злоумышленника по анонимному звонку и следам от снегохода.

Пряжинский районный суд 20 апреля 2022 года вынес приговор жителю Петрозаводска, обвиняемому в незаконной вырубке.

Как было установлено, в феврале 2022 года обвиняемый срубил 11 сосен в Сяпсинском участковом лесничестве. Мужчина распилил деревья на бревна и на снегоходе привез к себе на участок. Часть бревен он распилил на дрова, а часть хотел использовать для ремонта бани.

Правоохранителям о вырубке сообщил неизвестный охотник. Оперативная бригада выехала на место и по следам, оставленным снегоходом, попала во двор к злоумышленнику.

Ущерб лесному фонду составил 558 тысяч рублей. Его петрозаводчанин полностью оплатил до судебного заседания.

Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере, и назначил ему лишение свободы условно сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.