В Карелии пенсионер заплатил полмиллиона рублей за 11 срубленных сосен

Мужчина незаконно срубил 11 деревьев — правоохранители вычислили злоумышленника по анонимному звонку и следам от снегохода.
Пряжинский районный суд 20 апреля 2022 года вынес приговор жителю Петрозаводска, обвиняемому в незаконной вырубке.
Как было установлено, в феврале 2022 года обвиняемый срубил 11 сосен в Сяпсинском участковом лесничестве. Мужчина распилил деревья на бревна и на снегоходе привез к себе на участок. Часть бревен он распилил на дрова, а часть хотел использовать для ремонта бани.
Правоохранителям о вырубке сообщил неизвестный охотник. Оперативная бригада выехала на место и по следам, оставленным снегоходом, попала во двор к злоумышленнику.
Ущерб лесному фонду составил 558 тысяч рублей. Его петрозаводчанин полностью оплатил до судебного заседания.
Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере, и назначил ему лишение свободы условно сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
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