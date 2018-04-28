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Новости. Криминал
12:35, 28 Апреля 2018

В Карелии пенсионера дважды обворовал его собственный сын

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В Кемском районе полиция расследует уголовные дела по фактам краж денег у пенсионера.

Как сообщили в карельском МВД, в середине апреля 62-летний местный житель заявил в полицию о краже у него банковской карты, на которую поступает пенсия. Обратившись в банк, пенсионер узнал, что со счета исчезли 7 тысяч рублей.

"В ходе беседы с сотрудниками полиции заявитель рассказал, что не знает, кто мог совершить преступление, но периодически его картой пользовался сын, который проживает вместе с ним. Также пенсионер признался, что еще в феврале у него было похищено портмоне, в котором находились 6 000 рублей", - отметили в ведомстве.

В качестве подозреваемого был допрошен 35-летний сын потерпевшего.

"Он сознался в обеих кражах и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды", - сообщили в МВД.

По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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