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В Карелии пенсионерка напрасно забыла в магазине сумочку с золотом и деньгами

Новости. Криминал
11:35, 04 Декабря 2020
фото: © Илья Питалев/ТАСС
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В Костомукше мужчина вернул забытую в магазине сумочку, но перед этим ее опустошил.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Костомукши поступило заявление 69-летней жительницы города. Пенсионерка указала, что зашла за покупками в универсам и на стойке с корзинками забыла свою сумочку. Пропажу обнаружила возле кассы, когда не смогла рассчитаться за покупки. В сумке были документы, золотые украшения и туалетная вода, а также наличные деньги – 40 тыс. рублей. В целом ущерб составил 100 тыс. рублей.

На следующий день неизвестный мужчина принес сумку в одну из городских организаций, по его словам, он нашел ее на улице. Имущество было передано в полицию. Оперативники выяснили, что к хищению причастен 49-летний житель Костомукши.

Полицейским он рассказал, что выходил из магазина, когда увидел оставленную сумку. Он спрятал ее в рюкзак, позднее похитил наличные. Саму сумку с содержимым отнес на следующий день работникам другой организации. Деньги потратил по собственному усмотрению – раздал долги и внес платежи по кредитам. Ущерб обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин украл телефон в магазине и продал его на улице.

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Комментарии

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кир
2020-12-04 12:25:08
Как всё это надоело... :)
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