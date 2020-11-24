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Петрозаводчанин украл телефон в магазине и продал его на улице

Новости. Криминал
18:00, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель Петрозаводска пропил деньги, вырученные от продажи украденного телефона, сообщили в МВД Карелии.

Работница одного из магазинов в столице Карелии написала заявление в полицию.  Как выяснялось, когда женщина консультировала покупателя, в торговый зал прошел посетитель и похитил с прилавка мобильный телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 31-летний петрозаводчанин. Мужчина признал вину. По его словам, он продал телефон сразу после кражи. Вырученные за трофей деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время мужчина арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин украл из магазина электронные книги.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-25 19:43:02
Покупка краденого должна караться жестким образом.
Ткачев
2020-11-25 19:57:32
кир, Намедни прошла информация, что бывший рассейский чиновник продал действующему чиновнику концерн "Калашников".
Сказочный одобряет. Хе-хе-хе...
однозначно
2020-11-25 18:24:46
Людишки очень любят возмущаться бездействием полиции и скупать ворованные вещи. Скупать ворованное даже больше. И не надо ля-ля, что на них не написано, что они ворованные.
Гость
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