Петрозаводчанин украл телефон в магазине и продал его на улице

Житель Петрозаводска пропил деньги, вырученные от продажи украденного телефона, сообщили в МВД Карелии.

Работница одного из магазинов в столице Карелии написала заявление в полицию. Как выяснялось, когда женщина консультировала покупателя, в торговый зал прошел посетитель и похитил с прилавка мобильный телефон. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 31-летний петрозаводчанин. Мужчина признал вину. По его словам, он продал телефон сразу после кражи. Вырученные за трофей деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время мужчина арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин украл из магазина электронные книги.