В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал вчера распоряжение, где установил режим работы магазинов для пенсионеров. Организации розничной торговли должны обслуживать граждан старше 60 лет исключительно с 9.00 до 11.00.

"До 9.00 и после 11.00 проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, глава республики выделил для людей старше 60 лет особое время для покупок еще в конце марта. С 9 до 11 утра в магазинах не должно быть молодежи и детей. Это время только для пожилых людей, которые находятся сейчас в зоне повышенного риска, отмечал Артур Парфенчиков.