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В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Новости. Общество
07:50, 12 Мая 2020
фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov
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Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

Глава республики Артур Парфенчиков подписал вчера распоряжение, где установил режим работы магазинов для пенсионеров. Организации розничной торговли должны обслуживать граждан старше 60 лет исключительно с 9.00 до 11.00.

"До 9.00 и после 11.00 проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, глава республики выделил для людей старше 60 лет особое время для покупок еще в конце марта. С 9 до 11 утра в магазинах не должно быть молодежи и детей. Это время только для пожилых людей, которые находятся сейчас в зоне повышенного риска, отмечал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-05-12 09:34:26
Как постановление губернатора может блокировать федеральные законы? Или магазин в нарушение правил торговли откажет дееспособному гражданину в обслуживании?!
Asu
2020-05-12 09:12:55
Это не бред, оказывается.

Вот выдержка "2) в пункте 11.8 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Обслуживание граждан старше 60 лет организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, за исключением розничной торговли лекарственными препаратами, на территории Республики
Карелия, в целях обеспечения безопасного посещения объектов розничной торговли осуществляется исключительно с 9.00 до 11.00. До 9.00 и после 11.00 проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.»"

А вот как это выглядело в предыдущей редакции от 05/05/2020:
"11.8. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим розничную торговлю, за исключением розничной торговли лекарственными препаратами, на территории Республики Карелия, установить время посещения объектов розничной торговли с 9.00 до 11.00 только для граждан старше 60 лет; до и после посещения гражданами старше 60 лиц указанных объектов проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств."

Губернатор хоть читает, что подписывает?
Сигизмунд Сигизмундович
2020-05-12 09:08:36
т.е., надели на всех маски, разметили по 1,5 метра, "пустили" по 1 человеку на сколько-то-там кв.м. и всё равно не хватает чего-то "для полного счастья"?! для озадаченных судьбами народа предлагаю: 1.бахилы. очень важный вещь для профилактики всего; 2.беруши. потому как через уши вирус тоже может залезть. в первую очередь из ТВ; 3.красные труселя. это за продуктами. зеленые - за промтоварами. чтоб было понятно, что не просто вышел, а по делу; 4. весло, 1,5 метра (не менее). ну, это, наверное, просто чтоб было. PS всем - здоровья и добра.
David
2020-05-12 08:35:13
А это, что за бред? Де-факто вводит возрастную сегрегацию? Как это коррелирует с ОРВИ?
Гость
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