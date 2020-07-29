В Карелии пересчитают страховые пенсии

С 1 август будет произведён перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам, сообщили в ОПФР по Карелии.

В августе текущего года получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы, будет произведен традиционный беззаявительный перерасчет пенсий.



На сегодня из 239 тысяч пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде Карелии, страховую пенсию получают 223,8 тысяч человек, из них 51,8 тысяч пенсионеров продолжают работать. По итогам 2019 года перерасчет в августе будет произведен 62,1 тысячам карельских пенсионеров, которые числились работающими в прошлом году.



Прибавка к пенсии в результате корректировки носит индивидуальный характер. При этом максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте, то есть не будет превышать 279 рублей (в 2020 году стоимость пенсионного коэффициента составляет 93 рубля).