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В Карелии первая группа зараженных COVID-19 строителей Белопорожской ГЭС доставлена в клинику

Новости. Общество
20:12, 01 Июня 2020
фото: Михаил Охлопков / ВК
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В Беломорскую ЦРБ доставлены первые 24 инфицированных коронавирусом строителя, работающих вахтовым методом на площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

"После обследования, в том числе компьютерной томографии, они будут направлены на лечение в медицинские организации. Пациенты с ковидной пневмонией - в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания – в ковид-отделения в Беломорске и Сегеже. Напомним, что всего на стройплощадке выявлено 39 ковид-положительных граждан. Кроме того, медиками Беломорской ЦРБ будут осмотрены 11 человек с симптомами респираторной инфекции", - заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что положительные результаты на коронавирусную инфекцию получены у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе.

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