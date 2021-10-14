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В Карелии первоклассница предотвратила лесной пожар

Новости. Общество
15:05, 14 Октября 2021
фото: © Главное управление МЧС России по Республике Карелия

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Спасатели наградили школьницу, вовремя заметившую брошенный костер, рассказали в МЧС Карелии.

Варвара Максимкова, ученица средней школы № 3 Петрозаводска, отдыхала 16 июля с родными на берегу Онежского озера в районе деревни Другая Река. Девочка заметила оставленный без присмотра непотушенный костер, который разгорался, грозя перерасти в лесной пожар. Огонь в таком случае мог угрожать и деревне.

Девочка сразу сообщила об этом взрослым. Совместными усилиями костер был потушен, огонь не успел переброситься на деревья.

Спасатели посетили школу, в 1 классе которой учится героиня, и вручили Варваре Максимковой благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, бдительность и неравнодушие.

Также сотрудники МЧС рассказали ученикам о правилах пожарной безопасности и объяснили действия во время пожара.

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