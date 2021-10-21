В Карелии пьяная женщина пыталась добровольно уйти из жизни на глазах дочерей

Зависимая от алкоголя женщина в итоге была поставлена на учет нарколога.

В Костомукше женщина в течение месяца злоупотребляла спиртными напитками в присутствии своих малолетних детей. За это в отношении неё сотрудниками полиции было составлено четыре административных протокола. В один из дней дама в состоянии алкогольного опьянения на глазах у дочерей попыталась добровольно уйти из жизни. Об этом информирует паблик властей Костомукшского городского округа.

Комиссией семья поставлена на профилактический учет в соответствующие органы Костомукши. Матери назначено лечение у нарколога.

Ранее сообщалось, что житель Карелии съел и выпил награбленное в лесу до приезда полиции.