В Карелии пьяный молодой человек без прав попался инспекторам ДПС

Инцидент произошел в городе Костомукша, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, минувшей ночью на ул.Ленина инспекторы ДПС отстранили от управления 22-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права. Пассажиром был собственник автомобиля, который передал руль нетрезвому водителю.

В отношении собственника авто составлены административные материалы по статье 12.8 часть 2 КоАП РФ. Его ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления до 2 лет.

На водителя-безправника составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителя ждет административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение о мере наказания примет суд.

В ГИБДД добавили, что за прошедшие три выходных дня автоинспекторы в Карелии отстранили от управления 13 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.