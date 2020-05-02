890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии завтра потеплеет до +14 градусов 1
02.05.2020 16:58
Торговые сети в Петрозаводске проверили на соблюдение мер безопасности в период эпидемии 6
02.05.2020 16:17
Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск
Сегодня 09:21
Куда звонить, если переполнены мусорные контейнеры, рассказали в мэрии Петрозаводска 1
02.05.2020 14:26
Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок
Сегодня 10:44
Почти 300 тысяч рублей похитили лже-банкиры у жителей Карелии за сутки 1
02.05.2020 13:28
Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске 3
Сегодня 09:29

В Карелии пьяный молодой человек без прав попался инспекторам ДПС

Новости. Происшествия
10:23, 03 Мая 2020
фото: https://vk.com/gibddkareliya
Загрузка...

Инцидент произошел в городе Костомукша, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, минувшей ночью на ул.Ленина инспекторы ДПС отстранили от управления 22-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права. Пассажиром был собственник автомобиля, который передал руль нетрезвому водителю.

В отношении собственника авто составлены административные материалы по статье 12.8 часть 2 КоАП РФ. Его ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления до 2 лет.

На водителя-безправника составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителя ждет административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение о мере наказания примет суд.

В ГИБДД добавили, что за прошедшие три выходных дня автоинспекторы в Карелии отстранили от управления 13 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом

Аналитика

02.05.2020 12:10
Политкухня
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 2
Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 14
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Получили два совета 3
29.04.2020 15:08
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 3
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»