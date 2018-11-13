В Карелии пьяный мужчина до смерти забил сожительницу

Жителя Беломорска будут судить за убийство сожительницы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный отдел Сегежи расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в ноябре обвиняемый, находясь дома в городе Беломорск, распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между мужчиной и женщиной произошел конфликт, и обвиняемый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.