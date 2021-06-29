Пьяный пенсионер в Карелии сбил на автомобиле двух полицейских

Пожилой мужчина в Кемском районе не остановился по требованию сотрудников полиции, и теперь его ждет уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

В июне 68-летний житель Кемского района, находясь в состоянии оьянения за рулем автомобиля, в поселке Кривой Порог не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться и совершил наезд на двух полицейских. Один из сотрудников правоохранительных органов в результате наезда получил травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.