В Карелии пьяный угонщик решил вернуть авто владельцу, но не доехал

В полицию Кондопожского района обратился 33-летний горожанин с заявлением об угоне автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что кто-то пользовался его автомобилем. Утром выяснилось, что на парковке ВАЗа нет, а позднее транспорт был обнаружен на территории у соседнего дома.

Полицейские установили подозреваемого, 30-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина возвращался домой из гостей. По версии следствия, заметив данную машину, он решил угнать её. Дверь как выяснилось, была не заперта, к тому же в салоне подозреваемый нашёл запасной комплект ключей. Кондопожанин решил покататься.

При выезде с места происшествия задел три припаркованных рядом машины. Тогда он решил спешно вернуть ВАЗ на прежнее место, но наехал на бордюр. В итоге он бросил авто и скрылся.

По фактам ДТП составлены административные протоколы. На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.