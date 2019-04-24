В Карелии пятилетний ребенок выпал из окна 4 этажа

В Кондопоге ребенок решил посмотреть на звезды и выпал из окна, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел в апреле в Кондопоге. Следком Карелии не указывает дату произошедшего и проводится ли проверка.

Пятилетний ребенок, оставленный ненадолго без присмотра матери, решил посмотреть на звезды через открытое окно. Не удержавшись, малыш выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.

Ребенок остался жив, но с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

В теплое время года риск выпадения детей из окон многократно возрастает из-за беспечности родителей, открывающих окна с целью проветривания помещений, и не принимают необходимых мер к обеспечению безопасности своих детей.

В отдельных случаях родители легкомысленно рассчитывают, что москитная сетка, установленная на окне, способна предотвратить падение ребенка из окна, что зачастую приводит к трагическим последствиям.