В Карелии планируют протестировать белорусский электробус

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" и познакомился с производством современного экологичного городского вида транспорта.

Как написал глава региона "ВКонтакте", зарядные станции установлены на конечных пунктах маршрутов. Цикл перезарядки происходит очень быстро – за 5-7 минут. Электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса, исключая их недостатки. Рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры окружающей среды от — 40 до + 40°С. Внешняя обшивка кузовов выполнена из легко заменяемых композитных материалов, которые не подвергаются коррозии.

"Будущее – за таким видом транспорта, и наши белорусские партнеры готовы предоставить нам электробус и зарядную станцию для тест-драйва. В случае успешного тестирования в условиях Карелии мы сможем приобрести такой транспорт на выгодных условиях лизинга (1%)", - написал Парфенчиков.

В 2017 года республиканское правительства сообщало, что по предложению компании "Россети" Карелия может стать участником пилотного проекта по внедрению нового вида городского транспорта – электробусов.