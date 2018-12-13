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Новости. Общество
07:20, 13 Декабря 2018
фото: https://vk.com/wall419407976_62888

В Карелии планируют протестировать белорусский электробус

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" и познакомился с производством современного экологичного городского вида транспорта.

Как написал глава региона "ВКонтакте", зарядные станции установлены на конечных пунктах маршрутов. Цикл перезарядки происходит очень быстро – за 5-7 минут. Электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса, исключая их недостатки. Рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры окружающей среды от — 40 до + 40°С. Внешняя обшивка кузовов выполнена из легко заменяемых композитных материалов, которые не подвергаются коррозии.

"Будущее – за таким видом транспорта, и наши белорусские партнеры готовы предоставить нам электробус и зарядную станцию для тест-драйва. В случае успешного тестирования в условиях Карелии мы сможем приобрести такой транспорт на выгодных условиях лизинга (1%)", - написал Парфенчиков.

В 2017 года республиканское правительства сообщало, что по предложению компании "Россети" Карелия может стать участником пилотного проекта по внедрению нового вида городского транспорта – электробусов.

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Комментарии

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Американец
2018-12-13 10:55:36
очередной "подарок" от "друга" Лукашенко
Сергей
2018-12-13 10:09:05
По моему не бред.Поддерживаю.
mts
2018-12-13 09:18:21
Бред. Для Белоруссии неплохо. Там климат мягче. У нас - бред.
Нестабильность напряжения при зарядке быстро убьёт аккумуляторы. Да и мороз поможет. Артур Парфёнчиков опять изобрёл колесо.
В стране до одури природного газа, пользуйтесь. Это и загрузка производств газа и двигателей, которые на нём работают, значит рабочие места. И та же экологичность.
Нет. Будем брать электробусы, обслуживать импортные аккумуляторы и электродвигателя. Затем за немалые средства утилизировать аккумуляторы. И покупать новые, отнюдь недешёвые. Просто бред.
ни фига себе
2018-12-13 09:07:10
...ну даёт , еще московские электобусы не ходят в ПТЗ , а он уже беллоруские тащить собрался , Вконтакте правда .
Гость
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