В Карелии по вине водителей автобусов погибли 4 человека, 48 травмированы

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С участием водителей автобусов на дорогах республики за год зарегистрировано 29 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
Число ДТП увеличилось с 24 до 29 происшествий, травмированных стало больше на 17 человек.
80% аварий произошли в Петрозаводске. Так, с участием автобусов в столице республики зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли, 39 человек получили травмы.
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