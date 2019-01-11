В Карелии по вине водителей автобусов погибли 4 человека, 48 травмированы

С участием водителей автобусов на дорогах республики за год зарегистрировано 29 ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Число ДТП увеличилось с 24 до 29 происшествий, травмированных стало больше на 17 человек.

80% аварий произошли в Петрозаводске. Так, с участием автобусов в столице республики зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибли, 39 человек получили травмы.