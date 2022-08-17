В Карелии побит температурный рекорд

Впервые за нынешний сезон дневная температура превысила прежний рекорд 2007 года на 2,5°С.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о новом температурном рекорде — первом за этот сезон.

Днем 17 августа воздух прогрелся до +29,2°С, что на 2,5°С выше, чем предыдущий рекорд 2007 года.

Аномально жаркая погода сохранится в ближайшие дни в южных и центральных районах Карелии. Лишь на севере возможны небольшие кратковременные дожди с грозами. Днем температуры будут колебаться от +23, +28°С, местами будут доходить до +30°С, на севере от +20, +25°C. Ночью будет прохладнее — от +12 до +17°С.

Из-за сухой погоды в большинстве районов Карелии ожидается высокий 4 класс пожарной опасности.

В Гидрометцентре напомнили, что в Петрозаводске также будет чрезвычайно жарко. Спасением для жителей столицы республики станет умеренный ветер юго-восточного направления, несущий прохладу с озера.