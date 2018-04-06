В Карелии почти треть компаний оптовой торговли сократили работников

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Более 28% организаций оптовой торговли Карелии сократили персонал в первом квартале 2018 года.
Прогнозы руководителей оптовых торговых компаний в Карелии на I квартал 2018 года оказались хуже реальной ситуации. Во время обследования в конце прошлого года улучшения ситуации ждали 9,1% руководителей, но реальное улучшение заметили лишь 2,6% респондентов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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