В Карелии почти треть компаний оптовой торговли сократили работников

Более 28% организаций оптовой торговли Карелии сократили персонал в первом квартале 2018 года.

Прогнозы руководителей оптовых торговых компаний в Карелии на I квартал 2018 года оказались хуже реальной ситуации. Во время обследования в конце прошлого года улучшения ситуации ждали 9,1% руководителей, но реальное улучшение заметили лишь 2,6% респондентов, сообщают "Вести Карелии".

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