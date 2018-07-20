В Карелии подешевело строительство квадратного метра жилья

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без учета ИЖС), в Карелии в первом полугодии 2018 года составила 41070 рублей.

Такие данные приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

Фактическая стоимость строительства жилья сократилась по сравнению с первым кварталом, когда она составляла 41,9 тыс. рублей.

Сколько стоит квадратный метр жилья на первичном рынке – в типовых квартирах и улучшенных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".