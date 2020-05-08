890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Провал образовался под клумбой, установленной вместо Биг Бена в центре Петрозаводска (ФОТО) 26
Сегодня 09:11
Женщина с ребенком в Карелии оказалась "на грани голода" из-за коронавируса 8
Сегодня 10:14
Электронные пропуска начинают вводить в Карелии в связи с пандемией коронавируса 2
Сегодня 15:34
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды
Сегодня 14:40
Петрозаводские врачи побывали в очаге заболевания COVID -19 в поселке Карелии
Сегодня 15:41

В Карелии подозреваемые в мошенничестве три полковника в отставке признали свою вину

Новости. Общество
16:51, 08 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Карельский Следком возбудил уголовные дела по мошенничеству в отношении трех полковников в отставке.

Напомним, что, по версии следствия, бывший заместитель начальника УФСИН Карелии Никуленков, также бывший замначальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Поляков и экс-начальник штаба МВД республики Лебедев накануне своего выхода на пенсию нарушили закон. Они выписались из своих петрозаводских квартир и зарегистрировались в одной двухкомнатной квартире непригодного для проживания 5-квартирного барака (на фото) в поселке Чупа Лоухского района.

В результате всем трем полковникам в отставке, как зарегистрированным в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена более высокая пенсия. Например, пенсия экс-замначальника уголовно-исполнительной инспекции составила не 37 тысяч рублей, как если бы он проживал в Петрозаводске, а на 10 тысяч больше. Однако, как установили сотрудники УФСБ Карелии, и это подтвердило следствие, в действительности полковники в отставке в Чупе не проживали и зарегистрировались там фиктивно.

Как сообщили нам в карельском Следкоме, все три полковника в отставке признали свою вину и уже начали возмещать нанесенный государству ущерб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2020-05-08 18:59:22
И при этом все они останутся полковниками в отставке, по праздникам сядут в первые ряды, сверкая медалями, будут принимать цветы и красивые рамки, наставлять молодых... Почему? Как испоганила мундиры эта вороватая шелупонь т.н. силовиков!
Сын ветерана войны
2020-05-08 18:32:52
Ежели бы многие ветераны ВОВ дожили бы до вот этого бардака и позволяло бы здоровье, то снова взялись бы за автоматы, так что-то кажется.
Вчера в СМИ писАли как один банкир 500 миллиардов вывел за рубеж....вот до чего довели страну , смог бы он это сделать в нормальном ,а не бандитском государстве?
stranger
2020-05-08 17:31:35
Вот по чему не сносят аварийное жильё. Оное зарезервировано для настоящих полковников. Аварийное жильё, любит всякое жульё.
Andrey+
2020-05-08 17:30:21
Ага, щас, не собирались они! Их жёны не пустили...

Три полковника в бараке,
Пять медведей,
Две собаки.
Пиво "Балтика" рекой,
Чистый воздух и покой.
кир
2020-05-08 17:15:16
Этот день Победы порохом пропах(с)?
новый
2020-05-08 17:01:54
Что значит зарегистрировались фиктивно. Зарегистрировались в соответствии с законодательством. Здесь вопросы к кадровикам должны быть. Хде кадровики ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
02.05.2020, 09:47
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии
02.05.2020, 17:49
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Чтиво

Сегодня 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды
Сегодня 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
07.05.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»