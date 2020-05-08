В Карелии подозреваемые в мошенничестве три полковника в отставке признали свою вину

Карельский Следком возбудил уголовные дела по мошенничеству в отношении трех полковников в отставке.

Напомним, что, по версии следствия, бывший заместитель начальника УФСИН Карелии Никуленков, также бывший замначальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Поляков и экс-начальник штаба МВД республики Лебедев накануне своего выхода на пенсию нарушили закон. Они выписались из своих петрозаводских квартир и зарегистрировались в одной двухкомнатной квартире непригодного для проживания 5-квартирного барака (на фото) в поселке Чупа Лоухского района.

В результате всем трем полковникам в отставке, как зарегистрированным в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена более высокая пенсия. Например, пенсия экс-замначальника уголовно-исполнительной инспекции составила не 37 тысяч рублей, как если бы он проживал в Петрозаводске, а на 10 тысяч больше. Однако, как установили сотрудники УФСБ Карелии, и это подтвердило следствие, в действительности полковники в отставке в Чупе не проживали и зарегистрировались там фиктивно.

Как сообщили нам в карельском Следкоме, все три полковника в отставке признали свою вину и уже начали возмещать нанесенный государству ущерб.