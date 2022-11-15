В Карелии подрядчик отремонтировал тепллосети после вмешательства прокуратуры

В Сегеже местные жители пожаловались на повреждения трубопровода, сообщили в прокуратуре Карелии.
В прокуратуру Сегежского района поступило коллективное обращение жителей районного центра. Горожане пожаловались на отсутствие антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции на участке трубопровода централизованной тепловой сети.
Представители прокуратуры выехали на место. Проверка подтвердила неудовлетворительное состояние трубопровода, и на имя главы ресурсоснабжающей организации было внесено представление об устранении нарушений закона.
В результате представители подрядчика провели работы, восстанови антикоррозионное покрытие и тепловую изоляцию.
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