В Карелии подрядчик отремонтировал тепллосети после вмешательства прокуратуры

В Сегеже местные жители пожаловались на повреждения трубопровода, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Сегежского района поступило коллективное обращение жителей районного центра. Горожане пожаловались на отсутствие антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции на участке трубопровода централизованной тепловой сети.

Представители прокуратуры выехали на место. Проверка подтвердила неудовлетворительное состояние трубопровода, и на имя главы ресурсоснабжающей организации было внесено представление об устранении нарушений закона.

В результате представители подрядчика провели работы, восстанови антикоррозионное покрытие и тепловую изоляцию.