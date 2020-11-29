В Карелии подрядчик сорвал работы по благоустройству сквера в Сортавале

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о расторжении контракта с компанией "Строительный трест № 4" из-за претензий к выполнению работ по благоустройству сортавальского сквера.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что организация "Строительный трест № 4" не справилась с выполнением работ по благоустройству сквера в Сортавале. Он пояснил, что работы не были завершены в срок, поэтому с компанией расторгнут контракт.

"И снова мы столкнулись с проблемой, когда на важный для города объект приходит подрядчик, который в итоге не может справиться со взятыми на себя обязательствами. В Сортавале компания "Строительный трест № 4" должна была завершить работы по благоустройству сквера у набережной еще 1 ноября. Но и сегодня, спустя месяц сверх этого срока, объект так и не сдан. Поэтому контракт с фирмой администрация поселения расторгла. К подрядчику будут применены штрафные санкции", - заявил Парфенчиков.

Управление капстроительства намерено заключить новый контракт с компанией, которой предстоит завершить проект, добавил гглава республики.

"На сегодняшний день "Стройтрест № 4", приступивший к работам еще в апреле, сделал лишь малую часть из всего, что было запланировано: установил металлокаркас павильона, частично подготовил амфитеатр и дорожки, подходящие к объекту. По информации карельского Минстроя, новому подрядчику предстоит до конца декабря завершить работы по павильону, установке понтона, опор освещения и благоустройству", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта.