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В Карелии подрядчик сорвал работы по благоустройству сквера в Сортавале

Новости. Общество
11:48, 30 Ноября 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о расторжении контракта с компанией "Строительный трест № 4" из-за претензий к выполнению работ по благоустройству сортавальского сквера.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что организация "Строительный трест № 4" не справилась с выполнением работ по благоустройству сквера в Сортавале. Он пояснил, что работы не были завершены в срок, поэтому с компанией расторгнут контракт.

"И снова мы столкнулись с проблемой, когда на важный для города объект приходит подрядчик, который в итоге не может справиться со взятыми на себя обязательствами. В Сортавале компания "Строительный трест № 4" должна была завершить работы по благоустройству сквера у набережной еще 1 ноября. Но и сегодня, спустя месяц сверх этого срока, объект так и не сдан. Поэтому контракт с фирмой администрация поселения расторгла. К подрядчику будут применены штрафные санкции", - заявил Парфенчиков.

Управление капстроительства намерено заключить новый контракт с компанией, которой предстоит завершить проект, добавил гглава республики.

"На сегодняшний день "Стройтрест № 4", приступивший к работам еще в апреле, сделал лишь малую часть из всего, что было запланировано: установил металлокаркас павильона, частично подготовил амфитеатр и дорожки, подходящие к объекту. По информации карельского Минстроя, новому подрядчику предстоит до конца декабря завершить работы по павильону, установке понтона, опор освещения и благоустройству", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта.

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Комментарии

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бармалей
2020-11-30 15:50:37
Слишком много подрядчиков оказывается ненадежниыми. вам не кажется? М.б. проблема в эффективности проведения процедур закупки? по факту то что получается? Конец года - объект не долстроен, и до НГ достроен не будет....
Татьяна Павловна
2020-11-30 14:11:20
Почему же " приставы" в правительстве так плохо работают ? Мне так кажется у них очень низкий уровень квалификации и профессионализма , от того и все беды в Карелии .
агрекалчнутый
2020-11-30 13:46:41
Либерашки восхищались тамошним мэром. Истерили и плакатиками трясли :)
zanoza
2020-11-30 14:08:33
агрекалчнутый, ты же восхищаешься на пустом месте своей "мы тут власть", так почему же нельзя восхищаться достойным мэром, который нравится сортавальцам , да и не только им.
zanoza
2020-11-30 13:10:52
А какой объект завершён в срок? Нет таких объектов!!! Так почему же только сквер в Сортавала заслужил пристального внимания? Вон музей "Карельского фронта" ,который даже помпезно открыть умудрились, ещё не сдан. Пора уже штрафовать и призывать к ответственности неэффективных заказчиков, а не только ненадёжных подрядчиков, которых наняли эти же неэффективные чиновники и понятно по какому принципу.
Off
2020-11-30 12:57:24
Круговая педро - порука . Заказал- откат -не сделал- новый подрядчик -откат .. не сделал . Домик на западе .
театральный критик
2020-11-30 12:15:08
Какой мэр , такой и подрядчик
Leopol'd
2020-11-30 13:49:56
театральный критик, абсолютное попадание! Ширшина-2.
Точно такие "косяки" пропустили бы у "своего", ЕРского мэра. А вот у неугодного надо накапливать замечания.
На случай тупого отрицания напомню. В Петрозаводске и сейчас не устранены проблемы, за которые поставили "неуд" Ширшиной. И прошло гораздо больше времени. Но Петросовет стесняется вынести эти вопросы на свои заседания.
zanoza
2020-11-30 13:02:36
Какой критик, такой и театр :)
nae
2020-11-30 12:12:29
Не надоело на одни и те же грабли постоянно наступать? Не надоело. Продолжаем наблюдать.
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