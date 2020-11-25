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В правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта

Новости. Общество
15:05, 26 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Музей Карельского фронта в Беломорске обещают открыть для посетителей 15 декабря.

На заседании правительства республики сегодня, 26 ноября, вспомнили о поручении президента России Владимира Путина – создании Музея Карельского фронта в Беломорске. Торжественно открытый 30 сентября музей в здании на Банковской, 26 проработал всего два дня и до сих пор закрыт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил сегодня новый срок начала работы Музея Карельского фронта – 15 декабря. Руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева, отчитывающаяся на заседании правительства о выполнении поручений президента, пообещала, что к этому дате учреждение будет полностью готово.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-26 15:38:35
А что тогда помпезно открывали 30 сентября 2020г??? Тех, кто устраивал это липовое открытие ,совесть не мучает или она у них полностью атрофирована???
Изя
2020-11-26 15:46:01
zanoza,, надо ехать . Поехали , а потом в кабак рваём, что рядом воевода собирался открыть . хоть отдохнём на славу ))))) :)
zanoza
2020-11-26 16:02:20
Изя, не, туда не поедем, оно нам надо? Пусть туда едут те, кто всё это недоразумение воздвиг.
zanoza
2020-11-26 16:51:42
Изя, ну если только за экзотикой, пока границы закрыты :)
Изя
2020-11-26 16:37:09
zanoza, тогда в какой-нибудь ФОК или ЦУР , что воевода строил , рванём ))) :)
кир
2020-11-26 15:13:15
Поручение президента не выполнили, по шапке никто не получил. При большевиках директора заводов стрелялись, если срывали план выпуска продукции. Тогда у них пистолеты были.
Гость
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