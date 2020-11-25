В правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта

Музей Карельского фронта в Беломорске обещают открыть для посетителей 15 декабря.

На заседании правительства республики сегодня, 26 ноября, вспомнили о поручении президента России Владимира Путина – создании Музея Карельского фронта в Беломорске. Торжественно открытый 30 сентября музей в здании на Банковской, 26 проработал всего два дня и до сих пор закрыт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил сегодня новый срок начала работы Музея Карельского фронта – 15 декабря. Руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева, отчитывающаяся на заседании правительства о выполнении поручений президента, пообещала, что к этому дате учреждение будет полностью готово.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.