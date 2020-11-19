В Карелии подростки украли инструменты из строящегося дома

Несовершеннолетние обокрали строящийся дом в Сортавальском районе.

В полицию поступило заявление о краже от 27-летнего жителя одного из поселков Сортавальского района. Неизвестными были похищены инструменты – шуруповерт, бензопила и строительный степлер. Ущерб превысил 7 500 рублей.

Оперативники установили обстоятельства произошедшего и подозреваемых – двух подростков. Несовершеннолетние проникли внутрь строящегося дома через незакрытые окна. Они нашли инструменты и украли их. По словам подростков, они планировали продать похищенное имущество, но не успели. Инструменты изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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