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В Карелии мужчина утащил с работы элемент буровой установки

Новости. Криминал
18:40, 18 Ноября 2020
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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Сотрудники уголовного розыска карельской полиции раскрыли кражу с предприятия, в которой подозревают работника организации.

В полицию Прионежского района поступило заявление от представителей предприятия, с территории котрого был похищен дорогостоящий элемент буровой установки. Ущерб превысил 1 млн 115 тыс. рублей. Об этом сообщают в МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался работник предприятия, 40-летний житель Петрозаводска.

По версии следствия, ночью мужчина проник на территорию организации со стороны леса. Он срезал с буровой установки гидравлический перфоратор и спрятал его, а затем вывез в Петрозаводск и попытался реализовать через посредников.

При попытке сбыта оборудования оперативники при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого, а также его пособников.

В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юноша попался на краже дорогих наушников.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-11-18 18:45:10
«Ты здесь хозяин а не гость, тащи с работы каждый гвоздь!», ходила в советское время в народе такая поговорка. Строй поменялся, а сознание людей нет.
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