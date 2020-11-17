В Карелии мужчина утащил с работы элемент буровой установки

Сотрудники уголовного розыска карельской полиции раскрыли кражу с предприятия, в которой подозревают работника организации.

В полицию Прионежского района поступило заявление от представителей предприятия, с территории котрого был похищен дорогостоящий элемент буровой установки. Ущерб превысил 1 млн 115 тыс. рублей. Об этом сообщают в МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался работник предприятия, 40-летний житель Петрозаводска.

По версии следствия, ночью мужчина проник на территорию организации со стороны леса. Он срезал с буровой установки гидравлический перфоратор и спрятал его, а затем вывез в Петрозаводск и попытался реализовать через посредников.

При попытке сбыта оборудования оперативники при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого, а также его пособников.



В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске юноша попался на краже дорогих наушников.