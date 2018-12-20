В Карелии подростки за вознаграждение вернули украденный велосипед

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратился 46-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что из подъезда были похищены два его велосипеда. Он попробовал сам найти похищенный транспорт: обошел соседние дворы и поговорил с местными жителями, пообещав вознаграждение тому, кто найдет велосипеды.

Буквально на следующий день к нему обратились два подростка и привезли один из похищенных велосипедов. Они рассказали, что нашли его в болотистой местности неподалеку. В благодарность заявитель отдал им 400 рублей.

Полицейские установили подозреваемых в краже. Была доказана причастность тех самых двоих подростков, которые за вознаграждение вернули велосипед.

По версии полицейских, в тот вечер они похитили велосипеды, а затем спрятали неподалеку. Когда узнали о компенсации – решили подзаработать и вернули транспорт.

На подростков завели уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.