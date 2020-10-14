В Карелии подростку грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать наркотики

Семнадцатилетний петрозаводчанин подозревается в покушении на сбыт психотропных веществ, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в октябре этого года подросток незаконно приискал и разместил в тайнике для последующего незаконного сбыта психотропное вещество массой около 1,285 грамма. В ходе оперативно-розыскных мероприятии вещество было изъято из незаконного оборота.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, уточнили в Следкоме республики.

Ранее сообщалось, что 17-летнего жителя Сегежского района будут судить за торговлю наркотиками.