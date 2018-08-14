09:28, 14 Августа 2018
В Карелии подросток без прав на автомобиле сбил школьницу и скрылся с места ДТП
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В Медвежьегорском районе подросток сбил школьницу и сбежал с места ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.
В 22.20 в Повенце 17-летний подросток (без водительского удостоверения) на ВАЗ-2107 сбил 14-летнюю школьницу, которая шла по обочине.
Водитель оставил машину и ушел с места ДТП, в ходе розыскных мероприятий его личность была установлена.
Школьница с полученными травмами госпитализирована.
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