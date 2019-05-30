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Новости. Криминал
06:40, 30 Мая 2019
фото: pixabay.com

В Карелии подросток избил сверстника и попал под суд

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Пудожский районный суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку.

Пудожский суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора, обратившегося  в интересах одного несовершеннолетнего ребенка к родителям другого несовершеннолетнего ребенка о взыскании компенсации морального вреда.

"Несовершеннолетний ребенок Б. в ходе личной встречи нанес несовершеннолетнему ребенку  А.  удар кулаком в область лица, от которого последний упал, после чего нанес еще несколько ударов ногой по голове, телу, в результате чего последний испытал физическую боль, ему диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы мягких тканей лица", - говорится на сайте суда.

По данному факту  пудожская полиция провела проверку, по результатам которой  было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" в связи с отсутствием состава преступления.

В ходе судебного разбирательства родители несовершеннолетнего ребенка, виновного в  причинении вреда здоровью,  признали исковые требования прокурора, согласились выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему.

Суд с учетом признания иска ответчиками вынес решение, которым удовлетворил иск прокурора, и взыскал с несовершеннолетнего   подростка, достигшего 14-летнего возраста, в пользу  законного представителя пострадавшего несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда.

При этом суд указал, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения компенсации морального вреда, сумма морального вреда подлежит взысканию с  его родителей.

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