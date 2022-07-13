В Карелии подросток на мопеде врезался в иномарку

Авария с участием юного водителя мопеда произошла в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в среду, 13 июля, в Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием мопеда.

Авария случилась на 626 километре трассы Вологда-Медвежьегорск в деревне Лумбуши в 8.30 утра. По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда Motoland Alpha RX выбрал неверную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Renault Fluence. В итоге мопед врезался в легковушку.

В результате аварии оказался травмирован юный водитель мопеда, которому оказали медицинскую помощь.