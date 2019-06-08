В Карелии подросток, пойманный на "проверочной закупке", пойдет под суд за торговлю наркотиками

В Сортавале перед судом предстанет 17-летний юноша, обвиняемый в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в Сортавале закончено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере.

По версии следствия, подросток незаконно приобрел и хранил для последующего сбыта наркотическое средство. Затем он незаконно сбыл наркотическое средство массой 3,7710 грамма лицу, участвующему в "проверочной закупке". В результате наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.