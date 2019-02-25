В Карелии подростки потратили украденные деньги на сладости

В полицию Костомукши обратился продавец одного из торговых павильонов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина пояснил, что пришел на работу и обнаружил пропажу онлайн-кассы и денег.

Сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых, несовершеннолетних граждан 14-ти и 16-ти лет. У одного из них были множественные порезы на руке.

По версии следствия, подросток ночью рукой разбил стекло в павильоне, а затем вместе с приятелем проник внутрь. Юноши похитили имущество: онлайн кассу они впоследствии выбросили, так как не знали, что с ней делать, а деньги потратили на сладости.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.