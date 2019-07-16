В Карелии подросток сломал крышу гаража ради водяного насоса

Подросток проник в чужой гараж и украл водяной насос, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района накануне обратился местный житель. Он сообщил о том, что из его гаража похищен водяной насос. Ущерб он оценил в более чем 6 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска потребовалось меньше суток, чтобы установить подозреваемого. Несовершеннолетний житель Питкяранты рассказал, что залез в гаражный бокс, разобрав шифер на крыше, в надежде раздобыть имущество, пригодное для продажи. На глаза ему попался насос, который он похитил. Продать его подозреваемый не успел.

Возбуждено уголовное дело.