В Карелии подросток украл мопед у пенсионера

В полицию Лоухского района обратился 59-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что из его гаража похищен мопед стоимостью 19,5 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что не знает, когда могла быть совершена кража, так как в течение месяца не был в постройке.

Участковый установил подозреваемого, несовершеннолетнего жителя посёлка. По версии полицейских, в тот день он монтировкой сломал навесной замок на воротах, проник внутрь, завёл чужой транспорт путём замыкания проводов, после чего похитил его.

Впоследствии юноша спрятал мопед в заброшенном сарае недалеко от своего дома. Чтобы не вызвать подозрения, молодой человек разобрал похищенное имущество на запчасти и установил их на свой мопед.

На подростка завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.