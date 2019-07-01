В Карелии подросток украл велосипед, пока хозяйка отдыхала на даче

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Подросток совершил кражу в подъезде дома в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.
Жительница Кондопоги лишилась своего имущества, когда уехала на дачу. Она оставила двухколесный транспорт в подъезде на площадке между этажами на несколько дней. Велосипед не был оборудован антикражными устройствами и оставался без присмотра. Злоумышленник воспользовался этим обстоятельством и совершил хищение. Ущерб составил почти 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого – несовершеннолетнего кондопожанина. По его словам, заметив в подъезде не пристёгнутый велосипед, он забрал его с собой и стал пользоваться им по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело.
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