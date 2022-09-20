В Карелии подросток выпил алкоголь и чуть не умер на лестничной площадке

В Костомукше перепившего подростка спасла случайная прохожая.

Инцидент с пьяным подростком рассмотрели на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в администрации Костомукши.

Как пишут в официальном паблике администрации, после распития спиртных напитков несовершеннолетнему стало плохо. Подросток потерял сознание на лестничной площадке.

«Благодаря проходящей мимо женщине подростку своевременно оказали медицинскую помощь. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики г. Костомукша за ранее совершенные правонарушения», — сообщили в администрации Костомукши.

Среди других правонарушений, совершенных подростками в городе горняков, на комиссии рассмотрели случаи нахождения в ночное время без сопровождения законных представителей и в состоянии алкогольного опьянения. Также выявлены случаи неповиновения законному требованию сотрудника полиции.