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В Карелии подвели итоги благотворительной акции "Помоги собраться в школу"

Новости. Общество
12:25, 16 Сентября 2020
фото: © ГБУ СО "КЦСОН РК"
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Более 250 школьных наборов, собранных в рамках акции, передавали в малообеспеченные семьи в районах Карелии.

В Комплексном центре социального обслуживания населения республики завершилась благотворительная акция "Помоги собраться в школу". Из поступивших школьных и канцелярских товаров от неравнодушных граждан, а также от предприятий и организаций региона специалисты подразделений Центра формировали школьные наборы, которые передавали в малообеспеченные семьи, помогая таким образом детям подготовиться к началу учебного года.

В результате в Петрозаводском подразделении из поступивших школьно-письменных принадлежностей были сформированы 52 набора для школьников, в Сегежском подразделении – 27 наборов, в подразделении по Беломорскому району – 86 школьных наборов, в Медвежьегорском подразделении – 25 наборов, в Сортавальском подразделении – 41 набор, в Суоярвском подразделении школьными наборами удалось обеспечить более 20 детей, сообщается в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения.

Ранее в "РКС-Петрозаводск" подвели итоги акции "Скоро в школу".

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