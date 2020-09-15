В Карелии подвели итоги благотворительной акции "Помоги собраться в школу"

Более 250 школьных наборов, собранных в рамках акции, передавали в малообеспеченные семьи в районах Карелии.

В Комплексном центре социального обслуживания населения республики завершилась благотворительная акция "Помоги собраться в школу". Из поступивших школьных и канцелярских товаров от неравнодушных граждан, а также от предприятий и организаций региона специалисты подразделений Центра формировали школьные наборы, которые передавали в малообеспеченные семьи, помогая таким образом детям подготовиться к началу учебного года.





В результате в Петрозаводском подразделении из поступивших школьно-письменных принадлежностей были сформированы 52 набора для школьников, в Сегежском подразделении – 27 наборов, в подразделении по Беломорскому району – 86 школьных наборов, в Медвежьегорском подразделении – 25 наборов, в Сортавальском подразделении – 41 набор, в Суоярвском подразделении школьными наборами удалось обеспечить более 20 детей, сообщается в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения.

Ранее в "РКС-Петрозаводск" подвели итоги акции "Скоро в школу".